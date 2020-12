Pedro Mendes, pilier du nouveau Montpellier

Le Brésilien Hilton (43 ans), traditionnel patron brésilien de la défense de Montpellier, a été sacrifié après le changement de schéma opéré par Michel Der Zakarian, qui a abandonné son inamovible 5-3-2 pour un dispositif en 4-3-3 plus audacieux et offensif.

Conséquence directe de ce bouleversement, Pedro Mendes, globe-trotter de 30 ans passé notamment et brièvement par le Real Madrid, est désormais associé à l'expérimenté Daniel Congré dans un axe central à deux têtes qui a certes été surpris mercredi contre Metz (défaite 2-0) mais semble donner toutes les garanties avant d'affronter les Brestois dimanche pour la 16e journée.

Effet de la concurrence, remise en question après une précédente campagne parasitée par des cartons de toutes couleurs, l'international portugais (une sélection) a retrouvé la forme de ses deux premières saisons héraultaises pour imposer son autorité. Solide dans les duels et habile dans le jeu aérien, il a même marqué deux buts... du genou.

Forte tête, l'ancien défenseur central de Rennes (2015-2017) a également discipliné son jeu pour éviter les fautes inutiles. "J'ai effectué un travail mental pour m'épargner des cartons un peu stupides pour un mot de trop ou un comportement agressif. Ils m'empêchaient trop souvent d'enchaîner les matches et d'être régulier. Je me suis calmé", a expliqué celui qui n'a pris que deux cartons jaunes en 13 matches joués cette saison.

Le Lisboète, né en Suisse et formé au Sporting Lisbonne, culpabilisait encore cet été à la suite de son exclusion contre le Paris SG (3-1) en décembre 2019, un tournant de la saison passée.

- A l'Euro ? -

"Ce début de saison est mieux que l'an passé. Je retrouve de la régularité, j'enchaîne les matchs et les résultats sont positifs", savoure-t-il.

Mais il ne s'appesantit guère sur son rendement, ni sur celui d'une équipe de Montpellier classée à la 5e place et unique outsider à tenir le rythme des favoris pour le titre.

"Souvent on s'enflamme, on fait trois matchs positifs d'affilée et on prend une gifle pour revenir en arrière. On garde les pieds sur terre même si cela se passe bien et si on joue bien", assure le défenseur. "Ce n'est pas après 15 journées que l'on peut parler d'Europe", rappelle-t-il.

Le Portugais a su aussi s'adapter à la nouvelle philosophie de jeu de Montpellier, plus séduisante mais moins sécurisante pour la défense: l'arrière-garde semble parfois exposée aux vagues adverses et plus friable que par le passé avec déjà 23 buts encaissés. "Cela ne me gêne pas de gagner 3-2 ou 5-4, tant que l'on prend des points", tranche-t-il.

Cette régularité retrouvée peut-elle permettre à Pedro Mendes de voir plus haut? Au moment où les inusables Pepe (37 ans), aujourd'hui à Porto, ou le Lillois José Fonte (36 ans) s'approchent inévitablement de la retraite, il peut envisager un retour en sélection. Et pourquoi pas pour l'Euro l'été prochain?

"C'est très, très loin dans ma tête. Si j'ai une pré-convocation avant l'Euro, alors j'y regarderai de plus près", commente simplement celui dont la seule sélection remonte à un amical face à l'Ecosse, en octobre 2018.

Et s'il veut tout donner pour jouer l'Europe avec Montpellier et l'Euro avec le Portugal, à lui de continuer à être le pilier de la défense.