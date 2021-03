Printemps stéphanois pour Khazri, le banni de l'été dernier

C'est une belle revanche pour le joueur (30 ans) mais il doit désormais retrouver une certaine continuité vendredi soir au stade Geoffroy-Guichard et pour la dernière ligne droite en championnat.

L'été dernier, son salaire important (200.000 euros mensuels) en avait fait une cible de Claude Puel dans sa politique de réduction des coûts, au sein d'un club en difficulté financière tant en raison de la crise sanitaire que celle des droits TV.

Le Tunisien s'est donc retrouvé sur un siège éjectable, comme Yann M'Vila, parti libre à l'Olympiakos Le Pirée, ou encore Ryad Boudebouz dont le départ n'a pu se concrétiser malgré une offre au Moyen-Orient.

Mais ce retour en grâce de Khazri, comme pour Boudebouz, est peut-être très provisoire. Vestiges d'un modèle économique et salarial désormais révolu à l'ASSE, les deux joueurs risquent de devoir à nouveau chercher une porte de sortie cet été.

Performances insuffisantes

Ses performances en dents de scie ne plaident pas pour qu'il soit conservé chez les Verts, qui avaient obtenu son transfert de Sunderland pour 7 millions d'euros en juillet 2018.

Ainsi, peu après son arrivée dans le Forez (octobre 2019), Claude Puel avait tancé son attaquant. "Je ne lui demande pas de marcher sur l'eau, juste de courir sur le terrain", avait-il chargé en octobre 2019, déçu des performances du Tunisien.

Hormis sur ses six premiers mois à Saint-Etienne, l'international tunisien (30 ans) est souvent apparu inoffensif, quand il n'était pas blessé ou suspendu.

En 2019-2020, il n'a inscrit que trois buts en Ligue 1 (2 passes décisives) contre treize buts (dont 12 sur les vingt premières journées) en 2018-2019 (6 passes décisives).

Et depuis, plus rien, ou presque.

A Angers, il n'a ainsi marqué que son deuxième but de la saison pour trois avertissements et une exclusion (treize matches en championnat, dont sept comme titulaire).

Et cette inconstance agace. Après une belle performance à Rennes où les Verts ont gagné (2-0) sans qu'il ne marque, son match contre Reims (1-1), la semaine suivante, avait touché le néant.

Sorti à la mi-temps, il avait déclaré forfait pour un problème aux adducteurs, contre Lorient (1-2) et Lens (2-3) avant d'être décisif contre Angers.

"Sérieux et affûté"

"On connaît ses qualités. Son match à Rennes avait déjà été prometteur mais il n'a pas su enchaîner derrière car il n'était pas apte physiquement. Il a travaillé pour avoir une +caisse+ plus importante. Aujourd'hui (contre Angers), il a répété les efforts tout en étant lucide. Wahbi a été présent tout en réalisant un geste qui sort de l'ordinaire" sur son but, a souligné Claude Puel après la victoire sur le SCO.

"J'ai toujours été un joueur pas trop mauvais, j'essaie d'apporter ce que je sais faire. Après, il faut avoir de la confiance", s'est ensuite justifié le joueur.

"Il y a parfois des choix qu'il faut respecter. Mais je travaille bien, j'ai toujours été sérieux, je me sens affûté", a plaidé l'international tunisien.

"Quand je suis en pleine possession de mes moyens, à 100%, je suis capable de livrer de bons matches. L'objectif est d'aider à tirer l'équipe et le club vers le haut et prendre le plus de points possible car on n'est pas à notre place", a encore dit Wahbi Khazri, alors que l'ASSE n'est que 16e après 30 journées et donc toujours à la lutte pour assurer son maintien.