PSG-Monaco en affiche, Khaoui en revanchard et Moffi en mission

Le choc : PSG-Monaco

Kylian Mbappé d'un côté, Wissam Ben Yedder de l'autre : les plus fines gâchettes du Championnat de France vont se retrouver dimanche (21h00) au Parc pour un face-à-face de haut de tableau très attendu. Les co-meilleurs buteurs de la saison dernière arrivent en forme pour ce sommet entre le PSG, 3e après la victoire dE Lyon vendredi soir à Brest (3-2), et l'AS Monaco qui lorgne sur le podium.

Avec son triplé retentissant mardi contre le Barça (4-1), Mbappé a montré combien il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous, faisant oublier les absences sur blessures de Neymar et Angel Di Maria. Ben Yedder n'a pas la Ligue des champions pour briller mais ses statistiques en L1 parlent pour lui. Sur les trois derniers matches disputés, le capitaine de l'ASM a marqué quatre fois.

Le joueur : Khaoui

"On l'a un peu sorti du placard, il est sérieux, travailleur, je ne l'ai jamais vu se plaindre". L'entraîneur intérimaire de l'OM Nasser Larguet n'a pas caché sa joie après la soirée parfaite vécue par Saîf-Eddinne Khaoui, mercredi contre Nice (3-2). Titularisé pour la première fois de la saison, le Tunisien s'est offert un doublé en même temps qu'une grande bouffée d'air frais.

Prêté à Troyes et Caen ces dernières années, l'attaquant arrivé en 2017 à Marseille n'a jamais eu sa chance cette saison sous les ordres d'André Villas-Boas, qui utilisait le milieu offensif comme latéral gauche pour dépanner. Le gaucher de 25 ans postule pour une place dans le onze de départ marseillais samedi (17h00) à Nantes.

L'OM, sixième, compte un point de retard sur Rennes qui se déplace dimanche (13h00) à Montpellier.

Le chiffre : 6

Dans les compétitions domestiques, la défense de Lille est infranchissable depuis six matches, Coupe de France et Championnat confondus. L'invincibilité du LOSC perdure depuis la réception de Rennes le 24 janvier. Les attaquants de Dijon (en coupe et en L1), Bordeaux, Nantes et Brest se sont ensuite cassés les dents sur la muraille érigée par Mike Maignan, José Fonte ou encore Sven Botman.

Dimanche après-midi, Lille aura néanmoins affaire à un sacré client en la personne de Terem Moffi. Du haut de ses 21 ans, l'avant-centre nigérian de Lorient empile les buts et les saltos pour les célébrer. Arrivé fin septembre de Courtrai (1re div. belge) sur la pointe des pieds, il a démarré l'année 2021 sur les chapeaux de roue avec 7 buts en 8 matches.