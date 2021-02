Rennes doit cesser de ronronner

Avec un match en retard à retourner jouer à Marseille, Rennes, 5e, accuse désormais huit points de retard sur Monaco, 4e, et onze points sur le PSG, 3e. Surtout, Metz, Lens et Angers sont à deux ou trois point derrière.

"C'est vrai que devant, les équipes ont un rythme très soutenu. On ne peut pas se comparer à ces équipes-là car on n'a pas cette régularité-là. On n'a pas les mêmes qualités, il faut l'avouer", a reconnu le capitaine Damien Da Silva après le nul décevant mercredi contre Lorient (1-1).

En effet, malgré de bonnes prestations comme face à Lyon (2-2), les Rennais sont retombés contre Lorient dans un schéma qui leur avait déjà fait beaucoup de tort: une maîtrise du milieu de terrain, avec un ballon qui circule bien mais s'approche rarement du but adverse.

Cette saison, Rennes est d'ailleurs 2e derrière le PSG en terme de possession de balle, mais se classe seulement 9e attaque avec 31 buts marqués contre 53 pour les Parisiens.

"C'est vrai qu'on a un jeu de possession qui ne nous amène pas suffisamment d'occasions de buts", reconnaît l'entraîneur Julien Stéphan, qui avait fustigé mercredi soir le déchet technique de ses joueurs.

Au-delà, il a aussi noté "un déficit général d'enthousiasme" des Rouge et Noir sur le terrain.

Certes, le huis clos change la donne. Un derby breton sans biniou et sans les odeurs de galette-saucisse perd une grande partie de sa saveur, et avec les encouragements de leur public, les Rennais n'auraient peut-être pas laissé Lorient prendre confiance et revenir au score.

- "Enthousiastes et pétillants" -

Mais l'absence d'un public tout aussi motivé n'empêche pas les Lensois, surprenants promus, de se montrer "enthousiastes et pétillants" sur le terrain, note Stéphan.

Leur maintien quasiment assuré, les Sang et Or ne sont qu'à deux points derrière Rennes et ne se fixent pas de limites.

Il y a deux mois, leur victoire 2-0 au Roazhon Park avait d'ailleurs poussé les Rennais au fond de la piscine.

Un coup de gueule de Faitout Maouassa dans le vestiaire, des mots durs de Stéphan et de Benjamin Bourigeaud devant la presse, une délégation d'Ultras reçu le lendemain au centre d'entraînement, une dernière défaite trois jours plus tard en Ligue des champions face à Séville, et Rennes était finalement reparti de l'avant avec sept matches sans défaite.

Reste ce manque d'efficacité, qui s'explique aussi par l'absence d'un buteur prolifique. Quand le meilleur Lensois, pointe à la 12e place du classement des buteurs avec 9 buts, il faut descendre jusqu'à la 36e place pour trouver le premier Rennais, Bourigeaud, avec 4 buts (comme Adrien Hunou et Damien Da Silva).

"On a complètement reconstruit notre animation offensive par rapport à l'année dernière, avec l'arrivée de Serhou Guirassy, de Martin Terrier et de Jérémy Doku. Jérémy est arrivé très tard, Serhou s'est blessé, Martin a eu le Covid...", fait valoir Stéphan.

Désormais, Guirassy, prolifique en début de saison, est remis, Terrier a fini par trouver son rythme dans l'axe... mais les supporters rennais attendent toujours le premier but de Doku, transfert record du club début octobre.

L'ailier belge de 18 ans multiplie les accélérations, les dribbles et les centres, mais sans toujours trouver un partenaire en fin de course. Et mercredi, il a encore manqué la balle du 2-0 offerte par Terrier.