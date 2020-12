Rennes l'emporte 3-0 contre Lorient et remonte Ã  la 5e place

Après avoir enchaîné sept défaites et un nul toutes compétitions confondues, Rennes revient à portée du podium grâce à cette troisième victoire d'affilée après les succès à Nice (1-0) et contre Marseille (2-1).

C'est en revanche une nouvelle douche froide pour Lorient, pourtant ragaillardi par sa victoire la semaine dernière face à Nîmes (3-0) et sa défaite très honorable à Paris (2-0). Les Merlus restent 19e avec 11 points et des matches compliqués à l'approche (Nice, Monaco, Bordeaux...).

Poussés par les supporters qui avaient accueilli leur bus dans un ballet de fumigènes à défaut de pouvoir entrer au stade du Moustoir, les Lorientais ont tenté d'emballer le début du match mais les Rennais ont vite retourné la tendance au bout d'un quart d'heure pour s'installer dans le camp adverse.

Après une tête d'Adrien Hunou repoussée par le poteau (19e), les Rennais ont ouvert le score sur un coup franc obtenu par Eduardo Camavinga et tiré par Benjamin Bourigeaud.

Steven Nzonzi a remis la balle de la tête pour Damien Da Silva, laissé seul dans la surface et dont la frappe, déjà cadrée, a été de plus légèrement détournée par Jérémy Morel, son partenaire de la charnière centrale la saison dernière (0-1, 23e).

Avec désormais 4 réalisations, le capitaine rennais est le 2e buteur de son équipe cette saison, derrière Serhou Guirassy, actuellement blessé, à égalité avec Hunou.

Malgré des têtes de Yoann Wissa (41e) et Trevoh Chalobah (48e) ou encore une frappe lointaine d'Armand Laurienté (57e), formé à Rennes et transféré cet été, Rennes a gardé la maîtrise des échanges.

Et les hommes de Julien Stéphan ont pris le large d'abord sur une frappe de Benjamin Bourigeaud, qui s'est enfoncé dans la surface grâce à un double une-deux avec Jérémy Doku, la jeune recrue belge dont la vivacité manquait d'efficacité et qui a enregistré sa 2e passe décisive de la semaine (0-2, 70e).

Autre signe encourageant pour Rennes, leur 3e but est venu de deux joueurs entrés en jeu cinq minutes plus tôt: Clément Grenier, récupérateur et passeur, et Martin Terrier, qui a éliminé Chalobah pour ajuster une frappe imparable de l'intérieur du droit (0-3, 76e).

La soirée de Julien Stéphan a cependant été ternie par la sortie en larmes de Faitout Maouassa, blessé à l'épaule gauche. Déjà sorti sur blessure en septembre, le latéral avait douloureusement manqué à ses coéquipiers pendant la campagne européenne.