Strasbourg renverse Metz

Les Alsaciens l'ont emporté grâce à un doublé d'Adrien Thomasson (33e, 84e), qui a annihilé le but de Thomas Delaine (17e), et conservent leur 16e place avec 28 points au compteur.

Le RCSA s'est réveillé au bon moment, lors d'une journée marquée par plusieurs victoires d'équipes mal classées (Nîmes, Nantes, Saint-Etienne), et conserve six longueurs d'avance sur les Nantais, qui occupent la place de barragiste.

Les Grenats, qui avaient pourtant bien débuté la rencontre avant de s'éteindre en seconde période, enregistrent leur deuxième défaite d'affilée après celle concédée à Saint-Etienne le week-end dernier (1-0).

Les Mosellans (7es, 35 points) ont surtout manqué l'occasion de revenir à hauteur de Rennes, battu à domicile par les Verts (2-0), dans la lutte pour la cinquième place, synonyme de qualification européenne.

Les Messins ont en effet rapidement concrétisé leur bonne entame même s'ils y sont parvenus sur un contre. Sur une de ses premières incursions en terre lorraine, Strasbourg a obtenu un corner. Mais Papa Ndiaga Yade a récupéré le ballon et lancé Delaine, dont la frappe n'a pu être que freinée par Eiji Kawashima (1-0, 17e).

Les Lorrains ont ensuite conservé leur mainmise sans pour autant la traduire au tableau d'affichage. Les Alsaciens se sont alors rapprochés de la surface mosellane et sur un centre de Dimitri Liénard, la défense messine a tardé à se dégager et Thomasson a récupéré le ballon pour une égalisation tout en douceur (1-1, 33e).

Malgré une tête de Yade juste au-dessus sur un coup-franc de Vagner (47e), le match a perdu en intensité après le repos.

Le Racing s'est toutefois montré plus entreprenant et était finalement récompensé: sur un centre de Frédéric Guilbert, la recrue hivernale, Thomasson, pourtant loin du but, a placé une superbe tête qui a offert une victoire capitale à son équipe (1-2, 84e).