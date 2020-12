L1: Thauvin sur tous les fronts

Samedi contre Reims (1-1), Thauvin a marqué, comme souvent, puis il a allumé un petit incendie, comme parfois. "Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on joue trop latéral, on joue trop vers l'arrière, la dernière passe, ça ne va pas. Il n'y a pas assez de mouvement... Il y a trop de choses qui ne vont pas", a-t-il lâché, l'air dégoûté.

Même si la prestation de l'OM avait de fait été insuffisante, tout le monde ne partageait manifestement pas l'avis du champion du monde français, et Boubacar Kamara puis André Villas-Boas l'ont fait savoir lors de la conférence de presse de lundi.

"On ne peut pas aller tout le temps de l'avant, il faut aussi des temps de possession. +Flo+ était énervé", a ainsi jugé le jeune milieu de terrain marseillais.

"Thauvin a parlé plutôt par frustration personnelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il n'y avait pas d'espace pour nos joueurs offensifs et c'est frustrant pour eux. Mais j'ai parlé avec lui parce que je ne pense pas que c'était comme ça", a de son côté déclaré le technicien portugais.

- "Un peu fatigant" -

Malgré les désaccords, les mots sont choisis et mesurés, parce que Thauvin n'est pas n'importe quel joueur au sein de l'effectif marseillais. Avec six buts et six passes décisives avant d'aller à Angers, l'ailier pèse lourd et seul Kylian Mbappé (10 buts et cinq passes) a été plus décisif que lui cette saison en L1.

Pour autant, Thauvin reste un joueur critiqué, pour un individualisme supposé en partie démenti par la quantité de passes décisives distribuées, et pour ses difficultés à franchir le cap qui en ferait plus qu'un très bon joueur de L1.

Ces critiques, le champion du monde 2018 les entend, au point d'avoir voulu faire passer un message en se bouchant les oreilles après un but contre Monaco (2-1) le 12 décembre.

"C'est difficile d'être constamment remis en question. D'une semaine à l'autre, on passe d'un bon joueur à quelqu'un qui n'a pas le niveau. C'est un peu fatigant. C'est un message pour dire +on peut parler tant qu'on veut, je reste focalisé sur mon travail+", avait-il ensuite expliqué sur Canal+.

"J'ai passé une dernière saison très compliquée, les gens oublient très vite qu'après une année sans jouer, il faut presque autant de temps pour revenir. Cela me fait plaisir d'être décisif sur un grand match, cela commence à faire plusieurs fois cette saison", avait-il ajouté.

- Fin de contrat -

Après une blessure à une cheville et une saison blanche, ou presque, en 2019-2020, Thauvin a en effet repris sa place en L1.

Mais en Ligue des champions, une compétition qu'il n'avait qu'effleurée en 2013, quand il avait 20 ans, il est apparu loin du très haut niveau. Au cœur du fiasco marseillais (une victoire et cinq défaites), il a laissé une trace infime, avec en tout et pour tout deux penaltys provoqués.

"Il est performant et important en L1. En C1, comme toute l'équipe, il pouvait faire mieux. Il n'a pas été au niveau dont il est capable. On en rêvait et on est tous déçus de finir comme ça mais j'ai besoin de lui au top pour être performant en championnat. Je sais qu'il en est conscient", avait expliqué Villas-Boas après l'élimination.

Le coach de l'OM avait alors aussi pointé les "questions et les incertitudes" nées d'une "situation contractuelle qui n'aide pas". Car Thauvin sera en fin de contrat au terme de la saison et la question d'une éventuelle prolongation est l'un des dossiers chauds du directeur sportif Pablo Longoria.

Sur le terrain et hors du terrain, en 2021 aussi on entendra parler de Thauvin.