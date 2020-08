Thuilot dénonce un manque d'anticipation de la LFP

"Je suis éberlué par le manque d'anticipation général. Il y a un vrai problème organisationnel", a déclaré le dirigeant stéphanois dans un entretien au quotidien La Tribune-Le Progrès, diffusé sur son site internet.

"Nous savons que nous aurons des difficultés à disputer les 380 matches de la saison. Il y a même 99% de chances qu'on ne puisse pas. En mars, on pouvait dire que ça nous est tombé dessus mais aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas prévoir", a-t-il pesté.

"Nous commençons un championnat sans le mode d'emploi. C'est incroyable. Comment la Ligue et la FFF vont faire pour assurer l'équité sportive ?", s'est-il interrogé rappelant que "l'an dernier, il y a eu des gagnants et des perdants".

"On se réfère à des règlements qui sont inadaptés, presque ancestraux", a-t-il souligné.

"Nous avons de grandes périodes d'inactivité puis, d'un coup, nous allons jouer trois fois en sept jours", martèle encore Thuilot.

Les Verts ont disputé la finale de la Coupe de France le 24 juillet contre le Paris-SG et joueront leur prochain match officiel, le 30 août contre Lorient à domicile, soit plus d'un mois plus tard avant une trêve internationale de quinze jours à la suite de laquelle il y aura trois rencontres en une semaine pour les Stéphanois contre Strasbourg, Marseille et Nantes.

"On ne peut pas nous demander de faire dix ou quinze fois plus d'efforts que ceux demandés au reste de la population. Nous, nous sommes testés deux fois par semaine et dès qu'il y en a un qui tousse, on arrête. Nous voulons bien subir trois plus de contraintes mais là, c'est sans commune mesure", a-t-il ajouté.

"Le but, ce n'est pas de dire qu'on s'en fout du virus mais de définir des conditions qui nous permettent de pratiquer notre activité", a conclu le directeur général de l'ASSE.