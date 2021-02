Yacine Adli s'est enfin trouvé à Bordeaux

On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand le Brésilien Otavio, seule sentinelle de métier du club au scapulaire, s'est rompu le tendon d'Achille en janvier, les Girondins, pourtant sans le sou, se sont hâtés pour lui trouver un remplaçant.

Mais avant de pouvoir compter sur l'Ivoirien Jean-Michaël Seri, débarqué en prêt de Fulham avec un isolement obligatoire de sept jours à respecter, Jean-Louis Gasset a fixé au poste Yacine Adli.

Relayeur de formation, l'ancien du Paris SG se cherche depuis qu'il a rejoint la Gironde en janvier 2019 à l'âge de 18 ans.

Récemment en conférence de presse, Adli avouait "être encore en apprentissage. Je n'ai toujours pas de saison pleine en professionnel. Aujourd'hui, vous faites face à un jeune de 20 ans qui pourrait être encore en centre de formation. Je n'ai rien fait dans le foot".

Gasset sur son dos

Le prédécesseur de Gasset, Paulo Sousa, avait vu en lui un " joueur différent", avec ce coup d'œil, une qualité de passe, mais aussi un manque de régularité. En début de saison, le constat était le même pour Gasset.

Aligné d'entrée, Adli ne répondait pas aux attentes et péchait, comme en attestent ses deux ballons facilement perdus à Marseille (1-3) et Monaco (0-4) amenant deux buts. En sortie de banc en revanche, il semblait apporter une plus-value.

"C'est un jeune joueur assez cyclique, qui peut passer de l'excellence au relâchement, résumait son entraîneur après son but au Parc des Princes fin novembre. Le courant alternatif ne suffit pas en professionnel. Il faut lui apprendre le métier, j'essaye de le faire. Il lui arrive d'être étonné quand je le reprends, mais il faut être exigeant avec les joueurs comme Yacine car il a du talent mais cela ne suffit pas. Il sait qu'il aura des problèmes avec moi s'il se relâche".

Adli s'est imprégné de ces conseils. "On m'a toujours dit que quand quelqu'un est sur votre dos, c'est positif, explique-t-il. Le jour où il ne vous calcule plus et ne vous dit plus rien, vous pouvez vous poser des questions".

Détonateur

Depuis quatre matches, il ne s'en pose plus tant il semble avoir apprivoisé ce poste de meneur devant la défense, rayonne au point de faire de l'ombre à son binôme Toma Basic.

"Contrairement à Yacine qui nous met le jeu à l'endroit, Toma n'arrive pas à se positionner pour faire des passes vers l'avant", regrettait Gasset après la défaite contre Lille (0-3).

Performant dans la récupération, présent dans les duels, bien connecté avec Hatem Ben Arfa, Adli est même devenu le principal détonateur de son équipe.

À Nice (3-0), il se projette sur le côté droit et sert idéalement Hwang Ui-jo pour l'ouverture du score. Face à Angers (2-1), il coupe deux lignes d'une passe laser pour le doublé du Sud-Coréen. À Lyon enfin (1-2), il récupère haut et donne l'avant-dernière passe pour l'égalisation de Samuel Kalu.

"Faire un bon match, c'est bien. Deux, c'est bien. Le plus important, c'est de faire dix bons matchs, puis une bonne saison, puis cinq, assure l'international U20, dans le viseur de la sélection algérienne. Je suis jeune, je peux progresser partout, m'étoffer physiquement, jouer plus simple sur des phases de jeu, me projeter rapidement, gagner en puissance. Mais ça va venir. Il faut être patient. Les choses ne viennent pas du jour au lendemain".