Entre protocole sanitaire et public réduit, le saut dans l'inconnu

La pandémie de coronavirus met les clubs face à "deux objectifs qui peuvent paraître antinomiques au premier abord: faire le maximum pour protéger le public et lui procurer de la joie dans une période anxiogène", déplore Bertrand Joannin, président d'Amiens, relégué en Ligue 2 après une longue bataille juridique face à la Ligue et la Fédération.

Pour l'heure, les événements rassemblant plus de 5.000 personnes sont interdits jusqu'au 30 octobre. Des dérogations préfectorales sont certes possibles mais, en raison de la recrudescence du Covid-19 en France, les préfets ne sont pas particulièrement enclins à la clémence et n'en ont pas accordé pour le moment.

Certains stades de L2 sonneront particulièrement creux: le Stadium de Toulouse (33.000 places), le Stade Océane du Havre (25.000 places) et le Stade du Hainaut de Valenciennes (25.000 places), notamment.

Pour ces clubs, le manque à gagner risque d'être conséquent dans les prochaines semaines, voire les à venir. D'autres tempèrent au contraire: cela ne sera pas rédhibitoire.

- "Continuer à croître" -

La limitation du nombre de spectateurs "a un impact financier, mais Guingamp est un club bien géré, nous ne sommes pas dépendants de la billetterie comme d'autres peuvent l'être", assure un porte-parole du club breton, dont le stade du Roudourou ne pourra pourtant être rempli qu'au quart.

Même détachement du côté de Pau, fraîchement promu. "L'impact de la crise sur notre budget n'est pas perceptible, parce que nous avons pris le parti de construire dès le début un budget raisonnable, et on s'y est tenu", assure le président du club, Bernard Laporte-Fray.

Et si Baptiste Malherbe, directeur général de l'AJ Auxerre, reconnaît un budget "un peu en baisse", il l'explique par "de(s) choix du club et de(s) contraintes économiques, et non pas directement en raison du Covid-19". Il se réjouit en outre que ses sponsors soient restés "fidèles" malgré la crise économique qui s'annonce.

D'autres clubs ont même un discours optimiste, à l'image de Clermont, dont l'affluence moyenne était la saison passée bien inférieure à la jauge (3.370) et qui pourrait "continuer à croître" malgré les restrictions sanitaires, espère Jérôme Champagne, conseiller du président du club.

Mais la jauge à 5.000 spectateurs pourrait bien forcer des clubs à des mesures drastiques. Jusqu'à jouer dans des stades vides ?

"Il ne faudrait pas que l'organisation d'un match coûte plus cher que les recettes de billetterie", estime Bernard Laporte-Fray. "Le protocole prévoit des mesures drastiques nécessitant du personnel, notamment pour la sécurité. Avec peu de public, la question sera de savoir s’il ne vaut pas mieux jouer à huis clos".

- Commission Covid -

Autre problème à prendre en compte: le virus, qui circule toujours sur le territoire, pourrait vite perturber le calendrier si plusieurs cas étaient confirmés au sein d'un même club.

Le protocole sanitaire de la Ligue impose de saisir une "Commission Covid" à partir de 4 cas positifs au sein d'un même club.

Cette commission, notamment composée de médecins, doit alors statuer sur d'éventuels reports de rencontres, ce qui s'est passé en Ligue 1 pour Marseille-Saint-Etienne, après quatre cas positifs au sein de l'effectif olympien.

Les joueurs doivent en outre effectuer un test PCR au nouveau coronavirus "entre 72 et 48 heures" avant chaque match.

Dans ces circonstances inédites, l'aspect sportif en serait presque oublié: Ajaccio, Troyes et Clermont, dans le sillage des futurs promus Lorient et Lens avant l'interruption de la saison dernière, auront à coeur de jouer à nouveau les premiers rôles.

D'autres clubs voudront bien figurer, dont Le Havre, Guingamp et Valenciennes, ex-pensionnaires de Ligue 1.

Et il faut toujours se méfier d'un club relégué: Toulouse et Amiens auront également leur mot à dire.