Grenoble accroché, Troyes s'échappe, Auxerre sur le podium

L'Estac (34 pts), qui l'a emporté grâce au premier but de la saison de son Sud-Coréen Suk Hyun-jun (52e), compte désormais trois longueurs d'avance sur Grenoble (2e, 31 pts) et six sur Auxerre (3e) et le Paris FC (4e), départagés à la différence de buts (+14 contre +7).

Vendredi les Auxerrois, invaincus depuis fin octobre, ont battu Pau 2 à 1, avec notamment un deuxième but splendide de Rémy Dugimont d'une frappe enroulée en pleine lucarne (49e).

Le Paris FC, en perte de vitesse après une triste série de cinq matches sans victoire (deux défaites et trois nuls), ne jouera que samedi (15h00) à Clermont (7e), tandis que Toulouse (5e, 26 pts) accueillera Le Havre (13e). Toulouse n'a perdu qu'un match depuis fin septembre, après une série noire de près d'un an sans victoire.

A Sochaux, Grenoble n'est pas parvenu à tirer profit de l'exclusion à la 33e minute de l'attaquant sochalien Chris Bedia, mais l'équipe de Philippe Hinschberger reste tout de même invaincue depuis mi-octobre.

Les Grenoblois ont ouvert la marque par Moussa Kalilou Djitte (17e), mais les Sochaliens ont réussi à égaliser en infériorité numérique par Bryan Lasme (40e). L'équipe d'Omar Daf (10e, 21 pts) n'en enregistre pas moins un cinquième match sans défaite.

Dans le bas du tableau, Rodez hérite de la lanterne rouge après son nul à domicile (1-1) contre Châteauroux (19e). Ajaccio (14e) a réalisé une excellente opération en l'emportant 1-0 sur sa pelouse face à une équipe de Nancy (18e) au plus mal.

Enfin Chambly abandonne la 20e et dernière place pour la 16e à la faveur de son large succès 3-0 contre Guingamp (15e). Une performance d'autant plus remarquable que les hommes de Bruno Luzi ont joué à dix à partir de la 58e minute, suite à l'exclusion de Maxence Derrien.