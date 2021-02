Incompréhension à Chambly, frappé par le Covid-19 avant de jouer à Clermont

Selon le dirigeant, 17 personnes au sein du club ont été testés positives à ce variant apparu en Grande-Bretagne, dont une dizaine de joueurs de l'effectif professionnel.

L'entraîneur Bruno Luzi, frère de Fulvio Luzi, est lui aussi absent de ce déplacement en raison de symptômes grippaux, même si un premier test antigénique est ressorti négatif.

"On est un peu traumatisés", a déclaré Fulvio Luzi au micro de la chaîne BFMTV. "Il y a quelque chose qui se déploie à une vitesse énorme, (ce variant) est très contagieux et en même temps vous avez beaucoup plus de symptômes que lors du Covid normal."

Disant craindre que son équipe "contamine l'adversaire", le dirigeant a assuré que ses joueurs n'avaient "pas la tête au foot".

Pour autant, la Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas décidé d'un report de la rencontre. Le protocole médical adopté début septembre par la Ligue prévoit que le report d'une rencontre est envisagé si l'une des deux équipes ne peut présenter au moins vingt joueurs testés négatifs sur une liste initiale de trente.

Face à ces nombreuses défections, Chambly a été contraint de coucher sur la feuille de match le nom de son entraîneur des gardiens Vincent Planté (40 ans), inscrit comme portier remplaçant alors qu'il avait officiellement arrêté sa carrière en 2017.

En l'absence de Bruno Luzi, Vincent Planté s'est en outre retrouvé avec une double casquette, contraint d'assurer aussi l'intérim sur le banc comme entraîneur, aux côtés de l'analyste vidéo Clément Deneu.