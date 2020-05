Les maires d'Ajaccio, Troyes et Clermont demandent des barrages

Dans cette lettre en date du 11 mai, révélée par 'Le Parisien' et obtenue par l'AFP, Laurent Marcangeli (Ajaccio), François Baroin (Troyes) et Olivier Bianchi (Clermont) insistent sur le fait que leurs trois clubs locaux, classés respectivement 3e, 4e et 5e selon le classement final de la deuxième division au moment de l'arrêt définitif de la saison mi-mars, "ont sur le terrain de jeu de la Ligue 2 gagné leurs places sans contestation aucune et auraient même pu aller plus haut si la saison était allée au bout".

"Nous vous prions de bien vouloir soutenir et prendre la décision en accord avec la Ligue de football professionnel (LFP), de jouer les play-offs de Ligue 2 et le barrage L1-L2" contre le 18e de la Ligue 1, poursuivent les trois maires.

Le 30 avril, le Conseil d'administration de la Ligue, en conformité avec les annonces du gouvernement, avait décidé d'arrêter définitivement la saison de L1 et de L2, figeant le classement de L2 en permettant uniquement à deux clubs (Lorient et Lens) de monter en L1.

Et conformément au souhait du président de la FFF Noël Le Graët, il avait exclu la tenue des traditionnels play-offs et barrages qui offrent une chance à l'une des équipes classées entre la 3e et 5e place de L2 de défier le 18e de L1 pour obtenir sa promotion dans l'élite.

Les trois maires argumentent en indiquant que Le Graët lui-même a souhaité organiser après la fin de l'état d'urgence sanitaire les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue.

Ils estiment que "l'organisation de ces (trois) matches" (deux play-offs et un barrage L1/L2) "pourrait se faire sur les mêmes bases que les deux finales", dans un seul stade et dans des conditions de protection sanitaire élevées.

La Ligue se réunit mercredi (15h00) en assemblée générale pour évoquer notamment le format de la prochaine saison de Ligue 2. Mais ses dirigeants ont régulièrement martelé ces dernières semaines que leurs décisions du 30 avril étaient "solides" et "définitives".