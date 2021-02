Le leader Troyes s'impose sans forcer face à Rodez

Les joueurs de Laurent Batlles, qui restaient sur une défaite contre Clermont et un nul face à Toulouse, ont cette fois donné le ton dès le début du match en ouvrant le score à la 2e minute avec un but de Touzghar (1-0), sur une passe décisive de Barthelme.

Troyes a également démarré fort en seconde période en marquant un deuxième but à la 46e, grâce à Pintor, avec à nouveau une passe décisive de Barthelme.

Son adversaire aveyronnais a attendu la 74e minute pour réagir sur un tir de Dembélé.

De son côté, Clermont a battu Chambly 1 à 0 grâce à un but de Bayo (61e). Les Auvergnats réalisent ainsi une belle opération puisqu'ils remontent à la deuxième place provisoire du classement avant la rencontre Toulouse-Ajaccio, lundi.

Chambly, décimé par une dizaine de cas positifs au variant britannique du Covid-19, n'a pas fait le poids face à Clermont, et stagne à la 18e place du championnat.

Les Grenoblois ont quant à eux été tenus en échec par Amiens (0-0) et ont terminé à dix dans les dernières minutes du match, après un carton rouge donné à son attaquant Achille Anani. Les hommes de Philippe Hinschberger restent au pied du podium à un point de Toulouse.

Un peu plus tôt dans la journée, Auxerre et Guingamp se sont neutralisés (1-1) avec un but de Bernard (37e) et de Gomis (19e).