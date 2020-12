Le Paris FC chute à Troyes qui passe provisoirement en tête

Troyes (27 pts) compte en outre un match en retard par rapport au Paris FC, qui restait sur une série de onze déplacements sans défaite et a enregistré dans l'Aube son troisième revers de la saison et son quatrième match sans victoire.

Grenoble (3e, 25 pts en 12 matches) aura l'occasion de prendre seul la tête de classement s'il s'impose à Caen (6e, 21 pts).

Les Troyens auraient pu ouvrir le score dès l'entame sur un penalty obtenu par l'attaquant Yoann Touzghar (1e). Mais l'ancien Lensois, auteur de 7 buts et 3 passes décisives cette saison, a trouvé le poteau droit de Vincent Demarconnay.

Les joueurs de Laurent Battles ont concrétisé leur domination par un but splendide de Dylan Chambost, bien servi par Kouame, qui a décoché une frappe des 20 mètres en pleine lucarne pour inscrire son premier but de la saison (1-0, 31e).

Sur leur lancée, les Troyens ont doublé la marque sur une contre-attaque: Tristan Dingomé a servi l'ancien attaquant du Paris FC Dylan Saint-Louis qui a trompé à son tour Demarconnay (2-0, 44e).

En seconde période Saint-Louis a failli inscrire un doublé face à ses anciens coéquipiers sur une frappe sèche légèrement déviée sur son poteau gauche par le gardien parisien (61e).

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour observer un sursaut du Paris FC, et après plusieurs arrêts décisifs de Gauthier Gallon (62e, 64e), Moustapha Name, seul au second poteau, a réduit le score sur un corner de Warren Caddy (2-1, 66e).

Revigorés, les Parisiens, plus entreprenants offensivement, se sont ensuite heurtés à la défense adverse. Ils ont pourtant cru égaliser dans le temps additionnel après un ultime coup franc, mais le but d'Ali Abdi, d'abord accordé, a finalement été refusé par l'arbitre (90e+7).