Troyes et Toulouse, vainqueurs d'Auxerre et Clermont, se détachent

Troyes garde deux points de marge sur son dauphin toulousain, tandis que Clermont, troisième, perd du terrain et pointe à sept points de la tête.

Les Troyens enchaînent un cinquième match consécutif sans défaite en championnat (4 victoires et un nul), tandis qu'Auxerre, cinquième, stagne après sa défaite contre Clermont la semaine dernière et pourrait voir le Paris FC, qui rencontre Nancy à 19h, lui passer devant au classement.

Troyes l'a emporté grâce aux buts de Tristan Dingomé (28e), sur une reprise croisée du pied droit, après un corner mal repoussé, et de Rayan Raveloson sur un joli tir à l'entrée de la surface (75e).

Auxerre a poussé pour égaliser après le but inscrit par Kévin Fortuné, tout juste entré en jeu (79e), mais a été puni par un dernier but de Alimani Gory (3-1, 90e).

Dans l'autre affiche du haut de tableau, le deuxième Toulouse a battu Clermont, troisième, grâce à un doublé du milieu Branco Van Den Boomen et un penalty de Stijn Spierings (67e).

Van Den Boomen a ouvert le score après un centre en retrait du jeune Amine Adli (20 ans) au point de penalty (5e), puis marqué sur un coup-franc frappé en force, à l'entrée de la surface (50e).

Jim Allevinah a inscrit le premier but clermontois (43e), en contre, et Jonathan Iglesias a redonné de l'espoir aux Auvergnats grâce à son but de la tête (3-2, 85e), sans que son équipe ne parvienne à égaliser.

Lors de la prochaine journée, les têtes d'affiche de Ligue 2 s'affronteront à nouveau : Auxerre recevra Toulouse dès mardi prochain alors que les Troyens se déplaceront à Clermont.