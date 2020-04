Le 26e titre de Liga du Barça a un an

Un an plus tard, le FC Barcelone ne sait toujours pas s'il réussira à mettre la main sur un 27e trophée alors que le football est toujours en suspens et incertain en Espagne pour le moment.

Le Barça est en tête du classement, mais avec un seul point d'avance sur le Real Madrid. Et si la compétition reprend, les hommes de Zinédine Zidane ne devraient pas lâcher facilement.

Il reste encore onze journées et la tête du classement pourra vivre de nombreux changements avant de voir une équipe mettre enfin la main sur le trophée de champion d'Espagne de la saison 2019-2020.

Le Barça, en attendant, fête les 1 an de son 26e titre de Liga après un grand et régulier championnat réalisé par les hommes d'Ernesto Valverde, guidé par un Leo Messi qui vivait sa première saison en tant que capitaine.

Un 26e titre dont l'euphorie s'est vite évaporée puisque les Blaugrana se faisaient lourdement éliminés de la Ligue des champions quelques jours plus tard par Liverpool en demi-finales.

C'était le 27 avril 2019 que le Barça officialisait son titre. Avec une victoire à l'arrachée au Camp Nou contre Levante, grâce à un but de Leo Messi, les Catalans remettaient la main sur le trophée de champion d'Espagne. Un huitième titre en onze ans.