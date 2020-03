La Belgique reporte la finale de la Coupe et ferme tous les stades pour la dernière journée

La crise du coronavirus arrive aussi en Belgique. La Royal Belgian Football Associatino a annoncé que la finale de la Coupe, qui devait se jouer le 22 mars prochain, a été reportée.

Bruges et Antwerp, les finalistes, devront donc attendre pour savoir à quelle date se jouera la rencontre, puisqu'aucune date n'a encore été fixée.

Mais la Coupe de Belgique n'est pas la seule compétition touchée par le COVID-19, puisque la dernière journée de championnat se jouera à huis clos.

Ainsi, la Belgique rejoint la Liga, la Serie A, la FA Cup, la Bundesliga, la Ligue 1 et même la Ligue des Champions, qui ont pris des mesures ces dernières jours pour lutter contre la propagation du coronavirus.

