La Belgique reste en tête du classement FIFA, devant la France et le Brésil

La Belgique reste en tête du classement des équipes nationales de la FIFA, devant la France et le Brésil. L'Espagne occupe la 6e place dans la première liste de 2021, ce qui est inchangé par rapport à la liste précédente dans ses 30 premières places.

Les 32 premières positions restent inchangées depuis la fin de l'année 2020. L'Europe et l'Amérique latine se partagent les dix premières places : Belgique (1 780 points), France (1 755), Brésil (1 743), Angleterre (1 670), Portugal (1 662), Espagne (1 645), Argentine (1 642), Uruguay (1 639), Mexique (1 632) et Italie (1 625).

La FIFA a pris en compte 43 matches d'équipes nationales seniors (dont un joué en décembre 2020) pour établir le classement.

La compétition la plus importante de ces dernières semaines a été le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), avec 32 matchs joués, qui, comme les onze autres, sont considérés comme des matchs amicaux, car le CHAN n'implique que des joueurs qui jouent dans les ligues nationales des pays en lice.

Le Maroc (33e, +2), vainqueur du CHAN, et le Mali (54e, +3), finaliste, ont réalisé les plus grandes améliorations. Parmi les autres équipes qui ont amélioré leur position en février, on trouve le Costa Rica (50e, +1), qui est revenu dans le top 50.

La bataille pour la première place va s'intensifier cette année avec de grands tournois à l'horizon (Copa America, UEFA EURO et Gold Cup) et la reprise des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.