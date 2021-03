La belle ascension de Robert Sánchez

Robert Sánchez vit un moment très agréable dans sa carrière. Le gardien de but a fait le saut en Premier League après avoir joué à Rochdale et s'être retiré en troisième division du football anglais.

Le gardien de but a joué 35 matchs et tous en tant que titulaire jusqu'à ce que Brighton vienne le chercher. Jusqu'à présent, Robert Sánchez a joué 18 matchs, tous en tant que titulaire.

Son ancien manager Brian Barry-Murphy, qui dirige Rochdale, s'est exprimé sur sa personnalité et le rôle qu'il a joué dans le club de League One.

"Il est très rebelle. Il a ses propres règles, il dort beaucoup, il rate parfois l'entraînement, il se plaint de l'état du terrain..... Mais, plus sérieusement, il était le joueur le plus populaire auprès des supporters parce qu'il passait de nombreuses heures avec eux", a-t-il déclaré dans des propos recueillis par 'AS'.

Au-delà des blagues et de son caractère, il a assuré professionnellement que "c'est un gardien de but talentueux qui peut faire beaucoup de choses que la plupart ne peuvent pas faire".

"Il est totalement différent de tout ce que vous avez connu en Espagne en tant que gardiens de but. Il ressemble à un joueur de basket. Il a une confiance en lui qui n'est pas normale à son âge", a-t-il poursuivi.

En conclusion, Brian Barry-Murphy a admis qu'il pouvait "écrire un livre" sur lui et qu'ils le pensaient "fou".