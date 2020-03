La belle initiative canine de Colo-Colo

C'est inédit, c'est coquace, mais c'est formidable. Les joueurs chiliens du club de Colo-Colo ont pénétré sur la pelouse lors de leur dernier match avec, en laisse, des chiens !

Une initiative du club pour favoriser l'adoption de ces animaux abandonnés par des familles. Les canidés appartiennent à des refuges, et cherchent de nouveaux maitres. Ils ont eu le droit à la plus belle des vitrines !

C'est donc tout sourire que les joueurs ont fait leur apparition, accompagnés de leurs nouvelles mascottes. Un acte sensé sensibiliser la population à la cause animale et à pousser les foyers à donner une seconde vie à ces chiens.

This will melt your heart



Chilean club Colo-Colo walked onto the pitch with dogs available for adoption pic.twitter.com/o70un9HgoH