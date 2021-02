La blessure d'Araujo pose un gros problème au Barça

La remontée du Barça au classement de ce dernier mois n'est pas due à une amélioration en défense. Les hommes de Koeman semblent avoir retrouvé le goût de jouer ensemble et sont bien plus tranchants en attaque. Cependant, l'arrière-garde barcelonaise reste une source d'inquiètude.

Seul Jordi Alba, parfois un peu juste en défense, mais très actif en attaque, et Ronald Araujo, la grande révélation, ont été au niveau cette saison.

Dest est loin d'être le joueur prometteur venu remplacer Semedo, Lenglet n'est plus le même sans Piqué. Et même en début de saison, lorsqu'il était aligné aux côtés du taulier catalan, on sentait le français assez fébrile.

L'ancien joueur de Séville a commis trop d'erreurs dans sa saison la plus compliquée depuis son arrivée au Barça. Koeman a décidé de le laisser sur le banc à de nombreuses reprises pour privilégier Umtiti.

Le compatriote de Lenglet a alterné de bonnes prestations et d'autres qui laissent croire que son état de forme est loin de pallier les lacunes du club catalan en défense. Contre Grenade, en coupe, il a obligé son équipe à revenir au score dans les dernières minutes suite à des erreurs impardonnables... on imagine bien que l'issue du match ne pourra pas toujours être aussi favorable au Barça.

La blessure d'Araujo alarme. Mercredi, en déplacement à Séville pour les demi-finales de Coupe du roi, dans le match le plus important de la saison pour le Barça, Koeman devra se contenter de la charnière Umtiti-Lenglet. Cela s'annonce compliqué contre une équipe dotée de grandes capacités techniques et qui pour habitude de se projetter très vite vers l'avant.

Le match contre le PSG sera un immense défi pour Lenglet et Umtiti, deux défenseurs habitués à ce genre de confrontations mais dont l'état de forme pose question cette saison.