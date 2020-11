La blessure de Lenglet n'est pas trop grave selon Koeman

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a expliqué qu'il avait parlé aux médecins "et il semble que la blessure de Lenglet ne soit pas très grave" après que le défenseur central français a dû céder sa place, blessé lors de la victoire 4-0 contre Osasuna.

"Je ne sais pas s'il pourra jouer mercredi contre Ferencvaros, cependant", a ajouté Koeman lors de la conférence de presse d'après-match.

Lenglet était le dernier défenseur central de l'équipe première à ne pas être blessé. Samuel Umtiti n'a jamais été disponible, Ronald Araujo s'est blessé et Gérard Piqué est forfait au moins jusqu'avril. C'est maintenant le Français qui sera absent après s'être blessé à la cheville.

Interrogé sur la place de titulaire de Martin Braithwaite, l'entraîneur néerlandais a précisé : "Je m'attendais à un match contre un adversaire qui nous attend derrière. Nous nous attendions donc à jouer longtemps dans leur camp, et c'est pourquoi nous avions besoin d'un "9" en plus de Griezmann et Messi. Donc Braithwaite."

Koeman considère qu'"il y a eu des hauts et des bas dans ce match" en raison du "niveau de concentration" de son équipe : "En deuxième mi-temps, nous ne sommes pas bien revenus et Osasuna a eu des occasions de marquer et méritait sûrement d'en concrétiser une."

Concernant le match de Griezmann, auteur du deuxième but, Koeman a déclaré qu'"il travaille toujours au maximum pour avoir cette efficacité et grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté et d'espaces. Il semble se sentir plus libéré et un but magnifique donne toujours beaucoup de confiance".

D'autre part, il s'est montré quelque peu critique à l'égard du défenseur central Óscar Mingueza. "Dans l'ensemble, il a fait un bon match, mais il a perdu deux ballons qui ont failli nous coûter deux buts. En tant que défenseur central, vous pouvez faire un grand match, mais deux erreurs peuvent coûter très cher", a-t-il déclaré.

Koeman a également fait référence au geste de Messi qui a dédié son but à Diego Armando Maradona, en montrant un maillot des Newell's Old Boys avec le numéro 10 . "C'était un moment plein d'émotions pour moi", a-t-il résumé.