La boulette de Todibo qui a provoqué un golazo de Brême

Jean-Clair Todibo a été prêté à Schalke pour le FC Barcelone pour avoir un peu de temps de jeu et continuer de progresser. Cependant, la reprise lui fait du mal en Bundesliga.

Après avoir eu beaucoup de mal à contenir Achraf contre le Borussia Dortmund, le défenseur central français a réalisé une erreur qui a provoqué le but de Brême ce samedi.

Lors de la 32e minute de la rencontre, le défenseur n'a pas réussi à garder le ballon, a essayé de dribbler pour s'en sortir avant de tomber au sol, laissant les adversaires partir en contre-attaque.

Et pour faire un peu plus de mal à Todibo après cette erreur, Bittencourt a décoché une frappe splendide qui a terminé sa course en plein dans la lucarne du futur gardien du Bayern, Nübel.