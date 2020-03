"La Bundesliga a prÃ©vu de revenir en mai"

Toutes les plus grandes compétitions européennes sont à l'arrêt face à la pandémie de coronavirus et personne ne sait quand reprendra les championnats et si la saison reprendra pour certains d'entre eux.

Thiago Alcantara, international espagnol et actuel joueur du Bayern Munich, a évoqué à la radio 'RAC1' les plans de la Bundesliga pour le moment.

"Il y a des attentes et ils espèrent qu'à la mi mai le football fera son retour en Allemagne. C'est ce qui est prévu. Mais de là à ce que ça se fasse, il y a encore du chemin à faire", a confié le milieu de terrain.

Le président de la DFL a déjà demandé à ce que les joueurs ne jouent pas jusqu'à la fin avril et après cela, tout dépendra de la situation dans laquelle se trouvera le pays face à la pandémie.