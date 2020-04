La Bundesliga continuera... même en cas de joueur positif

Tous les championnats se tournent vers l'Allemagne pour voir comment se passe le retour à la compétition. La reprise ne devrait pas se faire avant le 16 mai prochain et les clubs préparent un protocole de plus de 40 pages.

Ce dernier n'est pas officiel mais été révélé par 'Der Spiegel'. Ce protocole détaille toutes les recommandations à suivre pour terminer la saison de la façon la plus sûre possible.

Selon 'Marca', citant un porte-parole de la Bundesliga, si un joueur est testé positif, il sera simplement isolé et la compétition pourra se poursuivre sans problème.

"S'il y a un joueur positif, on isolera le jouer et on pourra continuer à jouer en respectant les mesures de précaution pour tout le monde", a-t-il affirmé.

Ce joueur devra suivre un autre protocole, celui d'être en quarantaine pendant deux semaines s'il ne présente pas de symptômes et quatre jours de plus s'il en présente.

Dans ce protocole, il est demandé à ce qu'il y ait le moins de personnes possibles sur le terrain, et 20 000 tests devraient être réservés à la Bundesliga.