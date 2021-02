Jovic : "La Bundesliga m'avait vraiment manqué"

Arrivé à Madrid à l'été 2019 contre 60 millions d'euros, Luka Jovic ne sera jamais parvenu à s'imposer dans l'effectif de Zidane. Un an et demi après son arrivée dans la capitale espagnole, le buteur serbe a décidé de s'envoler vers l'Allemagne, direction l'Eintracht Francfort, son ancien club, en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Dans une interview accordée à 'Bundesliga.com', l'avant-centre s'est réjoui de son retour dans le championnat allemand. "C'était vraiment génial. La Bundesliga m'avait vraiment manqué. J'en gardais un très bon souvenir et je suis heureux d'être de retour. Mon objectif était d'avoir plus de temps de jeu, de jouer plus et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de revenir."

Interrogé sur son expérience au Real Madrid, Jovic estime qu'il a "beaucoup appris" malgré l'échec. "J'ai certainement progressé et grandi à Madrid, même si c'est dans une autre dimension. C'était un honneur de jouer pour le plus grand club du monde et une joie de s'entraîner avec les meilleurs joueurs du monde. C'était difficile au début parce que j'étais encore jeune, j'avais 21 ans, confie l'ancien joueur de Benfica. Il m'a fallu un certain temps pour m'installer et me faire à l'idée que je côtoyais les meilleurs joueurs du monde de ces dix dernières années. C’est certain que j’ai beaucoup appris et je suis revenu avec plus d'expérience."