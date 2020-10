La CAF reporte la demi-finale et la finale de Ligue des champions d'Afrique

Nouveau report pour la demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique qui devait se disputer le 1er novembre entre Zamalek et le Raja Casablanca.

Zamalek s'était imposé au Maroc lors de la demi-finale aller, mais le match retour avait déjà été reporté au 1er novembre pour cause de pandémie de coronavirus et après l'apparition de plusieurs cas au sein de l'effectif marocain.

La CAF a communiqué aujourd'hui que le match serait de nouveau reporté, tout comme la finale de la compétition, qui aurait dû avoir lieu le 6 novembre prochain.

Aucune date n'a été officialisée pour le moment, ni pour le report de la demi-finale, ni pour celle de la finale. À noter que le vainqueur de cette demi-finale affrontera Al Ahly en finale. L'équipe égyptienne avait fait tomber le Wydad Casablanca lors de sa demi-finale, qui avait pu se dérouler sans problème.

1/2 Finale LC 2019/2020

Discussions entre clubs et experts Confédération pour un schéma en harmonie avec les textes et l'intérêt du retour au jeu. A ce stade du dialogue, c'est acté: 1/2 Finale Zamalek Vs Raja reportée. Esprits constructifs de part et d'autre. A suivre.