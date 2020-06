La cÃ©lÃ©bration d'Anthony Modeste contre Leipzig

Si Cologne a frappé en premier contre Leipzig, les joueurs de Julian Nagelsmann ont su répondre facilement au but de Cordoba, notamment grâce à une égalisation de Schick puis un but de Nkunku et un autre de Werner en seconde période.

Et c'est Anthony Modeste à la 55e minute qui a tenté de redonner espoir à Cologne. Entré en jeu à la 24e suite à la blessure de Cordoba, le Français a décoché une frappe depuis les 25 mètres pour tromper Gulascsi.

Un but qu'il a célébré en rendant à son tour un hommage à George Floyd, mais surtout pour soutenir les nombreuses manifestations de la lutte contre le racisme qui ont lieu aux États-Unis.

Cependant, la joie de Modeste fut de courte durée puisque Dani Olmo répondait juste après pour inscrir le quatrième et dernier but de Leipzig.