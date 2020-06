La cÃ©lÃ©bration en bus que Klopp souhaite pour le titre

Il ne manque plus que quelques points à Liverpool pour décrocher sa première Premier League de son histoire et les joueurs de Jürgen Klopp sont plus proches que jamais du titre.

Cependant, en raison de la pandémie, les Reds ne seront pas en mesure de célébrer le titre avec leurs supporters sur la pelouse d'Anfield, les supporters n'ayant pas le droit d'entrer dans le stade.

Mais l'entraîneur des Reds promet une célébration dès qu'elle pourra se faire, et a confié pour 'Sky Sports' qu'il espérait une parade en bus dans la ville la saison prochaine pour célébrer dignement.

"Il arrivera un jour où la vie redeviendra normale. Quand quelqu'un aura trouvé le vaccin ou lorsque le taux d'infection sera nul ou inférieur. Nous aurons le droit de célébrer comme nous le voudrons ce jour-là", a-t-il commencé.

"Si c'est lors de la 12e ou la 13e journée de la saison prochaine et que nous voulons célébrer, qui va arrêter la fête ? Nous aurons le trophée et nous pourrons le conduire en ville dans le bus. Si des personnes pensent que nous sommes complètement fous, honnêtement je m'en fiche", at-t-ol ajouté.