La cérémonie The Best de FIFA aura bien lieu cette année

La FIFA a confirmé que ses prix The Best se dérouleront en tant qu'événement virtuel le 17 décembre, malgré l'annulation du Ballon d'Or de France Football en 2020.

Le football à travers le monde étant touché par la pandémie de coronavirus et la saison de Ligue 1 française notamment raccourcie en 2019-2020, l'annonce a été faite en juillet qu'aucun Ballon d'Or ne serait décerné.

La décision a frustré Robert Lewandowski du Bayern Munich, qui était largement favori pour succéder au sextuple vainqueur du prix, Lionel Messi. Mais Lewandowski pourrait encore être primé cette année car la FIFA maintient son intention d'honorer les meilleurs joueurs et entraîneurs masculins et féminins. Messi a également remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA en 2019, tandis que Megan Rapinoe a remporté ce prix pour les femmes.

En confirmant la date de la cérémonie de 2020, la FIFA a déclaré qu'il était important de saluer les réalisations "en cette année extraordinaire". "Cette année, on a pu plus que jamais vérifier que rien n'est plus important que la santé", lit-on dans le communiqué de l'instance.

"Les protagonistes du jeu ont assumé une plus grande responsabilité, non seulement en tant que joueurs mais aussi en tant que modèles donnant de l'espoir aux communautés du monde entier et partageant des messages d'unité face à la crise de santé publique en cours. Après la reprise en toute sécurité des compétitions, grâce à une combinaison de travail acharné et de solidarité dans notre sport, le football a fourni une source rare de réconfort et de joie à beaucoup de monde. Il est donc important que la FIFA honore de telles réalisations au cours de cette année extraordinaire. Conformément aux précautions de santé publique et au principe directeur de la FIFA selon lequel la santé passe avant tout, il a été décidé que la cérémonie de remise des prix se déroulerait uniquement comme un événement virtuel."

Le vote aura lieu entre le 25 novembre et le 9 décembre avant la cérémonie de remise des prix huit jours plus tard.