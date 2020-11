L'étrange clause qui a empêché le Barça de signer Wijnaldum cet été

Le monde du football voit de plus en plus de clauses et d'accords intégrés les contrats de joueurs. Les agents et les clubs se réinventent sans cesse pour faire du profit ou protéger leurs joueurs.

Toutefois, ces clauses peuvent parfois sembler surprenantes, et c'est le cas pour Liverpool et une clause que les Reds auraient conçu après que le milieu de terrain d'alors, Philippe Coutinho, ait rejoint le Barça en 2018.

Selon le 'Daily Star', Michael Edwards, directeur sportif de Liverpool, a fixé une clause après le transfert de Philippe Coutinho par laquelle, si le Barça voulait signer un autre joueur de Liverpool avant 2020, il devait payer au moins 99 millions d'euros.

Cela signifie que depuis au moins trois ans, les Blaugranas ne peuvent signer aucun joueur de Liverpool pour moins de 99 millions d'euros. Une manière de réagir au transfert de Coutinho vers le Barça en 2018, transfert que la direction du club avait refusé au Barça dans un premier temps.

Une "clause Coutinho" qui pourrait donc expliquer les longues négociations non abouties de cet été, mais qui devrait disparaître au 31 décembre et à la veille de l'ouverture du mercato hivernal.