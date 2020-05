La clause de Jesús Corona a freiné Séville

L'intérêt de Séville pour Corona ne date pas d'hier. L'agent de Tecatito a avoué que le club andalou avait essayé par le passé de signer le joueur de Porto, mais le club a fait marche arrière quand ils ont connu le montant de sa clause.

"L'année dernière, nous avons discuté avec Séville pour le transfert de Corona. Ils ont déjà essayé. Le problème est que la clause était très élevée à l'époque et que c'était impossible. Mais oui, nous avons parlé. Il y a eu des discussions. Porto n'a pas voulu et a dit non", a-t-il déclaré au journal 'ABC'.

On peut en déduire que la clause a été abaissée, comme le soulignent certains médias, qui affirment qu'elle serait de 30 millions aujourd'hui, soit 20 millions de moins qu'il y a un an.

Si tel est le cas, le FC Séville aurait une occasion en or de réaliser l'un des grands souhaits de son entraîneur, Julen Lopetegui.