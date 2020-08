La clause libératoire de 700 millions pour Messi existe-t-elle vraiment ?

Depuis que Lionel Messi a fait savoir à sa direction qu'il souhaitait quitter le Barça, les rumeurs s'enchaînent quant à son avenir.

Ce samedi soir, la radio catalane 'Cadena Ser' a indiqué qu'elle avait eu accès au contrat du N.10 blaugrana, et la fameuse clause libératoire fixée à 700 millions d'euros invoquée par la formation espagnole... n'existerait pas !

Selon le média cité, cette clause n'était valable que pour les trois premières saisons du contrat renouvelé (2017) de l'international argentin, plus une année en option, activable par le club. Or, celle qui arrive (2020-21) est l'option et elle n'est donc plus applicable pour cette dernière année.

La Pulga ne pourrait toutefois pas partir gratuitement, comme envisagé par son entourage. Le capitaine du FC Barcelone souhaite trouver un accord à l'amiable avec ses dirigeants, mais si cela s'avère impossible, un juge devrait fixer sa clause... Ce qui constituerait une première dans l'histoire du football.

L'affaire Messi est donc loin de se terminer...