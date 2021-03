La clause spéciale Barça que propose Al Sadd à Xavi

Depuis qu'il a raccroché les crampons et qu'il est devenu entraîneur, Xavi Hernandez n'a cessé d'accumuler les succès à Al Sadd, au Qatar. Son bon travail l'a placé dans l'orbite d'un Barça, qui devrait sans aucun doute être sa prochaine destination quand il souhaitera quitter le Qatar.

Mais pour l'instant, l'équipe qatarie est plus que satisfaite du travail du Catalan et, par conséquent, la directive du club a déjà présenté à la légende du Barça une proposition pour prolonger son contrat avec Al Sadd.

Selon les informations de 'AS' en Espagne, Al Sadd aurait déjà contacté Xavi pour lui proposer un nouveau contrat jusqu'à l'été 2023, son contrat actuel prenant fin dans quelques mois, en 2021.

L'offre de l'équipe qatarie comprend une augmentation de salaire pour lui et son staff et, surtout, une clause précieuse pour l'avenir de Xavi : la fameuse "clause Barça".

Il s'agit d'une garantie qui permettrait à l'ancien joueur de la Roja de quitter l'équipe sans avoir à offrir de compensation financière, mais uniquement pour aller entraîner le Barça si le club catalan le lui propose. Une clause qui se trouvait déjà dans le contrat actuel de Xavi selon le média espagnol, et qu'Al Sadd serait prêt à maintenir. Une clause similaire à celle dont le contrat de Ronald Koeman disposait en sélection néerlandaise.

Pour le moment, Xavi ne s'est pas prononcé après avoir demandé un peu de temps au club, même il serait très proche d'un accord avec son équipe. Selon les informations des médias espagnols, Xavi serait très à l'aise à Doha et son intention serait pour le moment de signer jusqu'en 2022. Un an de plus, avant de retrouver la Catalogne ?