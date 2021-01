"La clé du titre pour Manchester United, c’est Pogba"

Après les blessures et le banc, Paul Pogba retrouve ses moyens avec Manchester United. Le milieu enchaîne les bonnes prestations ce qui donne de l'espoir pour Gary Neville.

En effet, lors d'une interview pour 'Sky Sports', l'ancien mancunien s'est montré enthousiate sur les performances de Pogba et explique qu'il est le joueur pouvant emmener le club jusqu'au titre : "Je pense que les chances de Manchester United de gagner le championnat sont minces car Liverpool et Man City sont toujours les deux meilleures équipes anglaises. Mais la petite chance qu'ils ont de gagner cette PL dépendra en grande partie de Paul Pogba. Il faut qu’il soit au top de son rendement et brille comme il sait le faire durant deux, trois mois."

Malgré les incertitudes concernant son avenir, pour Gary Neville, le champion du monde en titre est dans une bonne dynamique : "Il est en confiance, il a aussi de l'arrogance - une bonne arrogance, dans un sens où il croit en lui-même. Il pense qu'il devrait jouer dans les plus grands matches du monde, gagner des titres et avoir des pensées positives. Penser que vous êtes le meilleur est une grande chose lorsque vous cherchez à gagner"