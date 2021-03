La colère d'Haaland après le nul de Dortmund contre Cologne

Erling Haaland a nourri les rumeurs d'un possible départ en fin de saison samedi après-midi, en exprimant sa colère après le match nul de son équipe contre Cologne en championnat.

Pourtant qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le BVB a plus de mal en championnat et ne se trouve qu'à la cinquième place du classement, toujours en dehors des places qualificatives pour la Champions League, et à 5 points du quatrième (Francfort).ç

Le buteur norvégien de 20 ans a sauvé son équipe à lui seul en inscrivant un doublé, dont un but dans les dernières secondes pour permettre à son équipe de décrocher le match nul contre Cologne.

À la fin de la rencontre, le Norvégien s'est montré très contrarié. Il a d'abord jeté son maillot à Meré, son adversaire qui lui avait demandé, avant de regagner rapidement les vestiaires sans saluer son entraîneur ou ses coéquipiers.

Et selon les informations de 'Bild', ça ne s'arrêterait pas là. Selon certains témoins, le joueur aurait regagné les vestiaires en lâchant des insultes en anglais, dont un "Je déteste tout ce qui se passe ici, j'en ai marre" au passage.

Une phrase alarmante qui attire l'attention sur un possible mal-être à Dortmund. Le média allemand ajoute que le joueur aurait réupérer rapidement ses affaires avant de quitter le stade, et de prendre l'avion quelques heures plus tard pour rejoindre sa sélection pour la trêve.