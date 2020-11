La colère de Messi après l'annulation de son but

Comme d'accoutumée, les matchs de qualifications pour le mondial de la zone Amérique du Sud ont témoigné d'un fort engagement sur la pelouse.

Et hier, lors du match opposant l'Argentine au Paraguay à Buenos Aires, le ton fut rapidement donné. Un véritable combat physique s'est invité dès les premières minutes sur le terrain et les premières répercussions n'ont pas tardé.

En effet, recevant un coup dans le dos à la 30e minute, le jeune Palacios a dû céder sa place à Giovanni Lo Celso. Un peu plus tard, on apprendra que le joueur du Bayer Leverkusen souffrira d'une fracture d'un ou plusieurs vertèbres.

"Tu nous as chié dessus"

Quelques minutes plus tôt, la colère de Messi trouvait son amorce suite à une faute subite par le Barcelonais et non sifflée par l'arbitre du jour, Raphael Claus. Un premier échange aura lieu entre les deux hommes après un penalty accordé aux Paraguayens mais jugé trop généreux par la Pulga.

La nervosité du sextuple Ballon d'Or se faisait alors ressentir mais battait son plein à la 65e minute. Après une longue intervention du VAR, l'arbitre Brésilien décida d'annuler le but inscrit par Leo Messi, en raison d'une faute argentine discutable survenue plus tôt dans l'action.

Le natif de Rosario s'est alors emporté, s'adressant à l'homme en jaune coléreusement : "Tu nous as chié dessus, tu nous as baisé deux fois", reprenait la presse argentine ce matin.

Sur le banc de touche, le sélectionneur argentin manifestait également son mécontentement : "C'est honteux", répétait-il.

Malgré ce nul, l'Albiceleste est en tête du classement de la zone Amérique du Sud en attendant le match du Brésil ce soir face au Venezuela.