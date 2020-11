La Colombie se fait gifler par l'Uruguay

À l'occasion de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du Sud, la Colombie recevait l'Uruguay à Barranquilla ce vendredi.

Et les joueurs cafeteros ont pris une énorme claque à la maison. L'Uruguay, qui a pu compter sur le retour de son duo Luis Suárez-Edinson Cavani, a inscrit trois buts ce soir.

Edinson Cavani, pour son premier match en sélection en presque un an, a d'ailleurs ouvert le score dès la 5e minute de la rencontre après un bon service de Nandez (5e, 0-1).

Si la Colombie a réussi à sortir de son sommeil en fin de première période, notamment grâce à une occasion de Zapata (28e), l'Uruguay doublait la mise au retour de la mi-temps.

Après une faute évidente de Murillo dans la surface sur Luis Suárez, le joueur de l'Atlético Madrid se faisait justice et transformait le penalty pour le second but de la soirée (52e, 0-2).

Les Cafeteros ont tenté de réagir, mais l'Uruguay mettait fin aux débats avec une sublime frappe lointaine de Nuñez, qui terminait au fond des filets de David Ospina (73e, 0-3). Au classement, l'Uruguay repasse à la 4e place. La Colombie est 6e.