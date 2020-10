"La communication entre le coach et moi est vraiment bonne"

Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong s'est livré à une interview pour l'UEFA, il évoqué dans un premier temps le lien fort qu'il y a entre son club et les Pays-Bas.

"Je pense que le Barça est vraiment très populaire aux Pays-Bas car beaucoup de joueurs néerlandais ont joué à Barcelone et, bien sûr, Johan Cruyff était le plus grand des joueurs néerlandais de tous les temps. Il a joué ici et il a eu une grande influence sur le club", a-t-il notamment déclaré.

L'ex-joueur de l'Ajax a aussi évoqué le rôle qu'a joué son entraîneur Ronald Koeman dans sa signature il y a désormais un peu plus d'un an.

"J'ai parlé avec lui (au téléphone il y a un an) et il était très positif au sujet du Barça en tant que club mais aussi en tant que ville. Donc ce qu'il ma dit n'était pratiquement que positif. Il m'a juste dit d'être prudent et de ne pas aller au restaurant ou manger trop car la vie à Barcelone est bien et parfois vous pouvez sentir en vacances toute l'année. Il a juste dit : "sois prudent avec cela, pour le reste, tout se passe bien". A la fin de la journée, le football est le principal", a expliqué l'international hollandais avant de conclure : "Je pense que la communication entre nous, entre le coach et moi, est vraiment très bonne, et il me dit strictement ce qu'il attend de moi à mon poste. Je pense que tout est clair. Quand il parle, vous l'écoutez car il a cette autorité, ce pouvoir, je ne sais pas comment l'expliquer, et, bien sûr, il a beaucoup de connaissances sur le football car je pense qu'il connaît le jeu et il était un super joueur avant. Donc, s'il essaye de vous apprendre quelque chose, vous écoutez".