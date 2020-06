La condition de Havertz pour signer au Real Madrid

Kai Havertz a réalisé une saison remarquable sous les couleurs du Bayer Leverkusen en Bundesliga et le joueur est courtisé par les plus grandes écuries, principalement le Real Madrid, le Bayern Munich et Chelsea.

Lors des derniers jours, la presse allemande a même souligné que le club allemand avait refusé une première offre formelle du Real Madrid, bien que les Merengue pourraient ne pas lâcher l'affaire.

Selon les dernières informations du 'Sun', Kai Havertz aurait exigé une condition pour rejoindre le Santiago Bernabéu la saison prochaine. Celui-ci est jeune et n'a pas l'intention d'aller à Madrid pour être utilisé comme doublure.

Le milieu offensif exigerait ainsi un temps de jeu régulier sous les ordres de Zinedine Zidane. Une condition qu'un club comme Chelsea pourrait par exemple lui offrir, les Blues n'ayant pas réellement trouvé de remplaçant au poste d'Eden Hazard depuis le départ du Belge.

Le Bayer demanderait une somme de 100 millions d'euros pour le jeune joueur mais le Bayern et Chelsea ne seraient pas disposés à mettre plus de 85 millions d'euros dans le transfert d'Havertz.