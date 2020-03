La condition de ter Stegen pour prolonger avec le BarÃ§a

À 22 ans, Marc-André ter Stegen avait décidé de poser ses valises à Barcelone, en 2013. Peu à peu, il s'est gagné une place de titulaire au Barça, devenant l'un des meilleurs à son poste.

Aujourd'hui, à 27 ans, l'international allemand a joué 223 matches officiels et a encassié 206 buts, soit une moyenne de 0,9 buts encaissés par match.

Indiscutable dans les buts catalans, ter Stegen est sous contrat jusqu'en juin 2022, et l'Allemand pense déjà à une nouvelle prolongation.

Selon 'Mundo Deportivo', ter Stegen veut percevoir un salaire à la hauteur de son statut et de son talent, celui du meilleur gardien du monde.

En février, l'Allemand avait rappelé qu'il souhaitait continuer l'aventure au Camp Nou et qu'il n'envisageait pas de partir du Barça.

"Il me reste deux ans de contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons chez nous. Mon intention est de continuer, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble. En ce moment, il y a des discussions je ne suis pas pressé", avait-il expliqué.

C'est pourquoi son agent, Gerd vom Bruch, s'est réuni jeudi dernier avec Eric Abidal pour poursuivre les discussions autour de la prolongation de contrat de Marc-André ter Stegen, qui n'aurait pas de mal à se trouver un nouveau club en cas de désaccord entre les deux parties.

Le Barça avait payé la somme de 12 millions d'euros pour arracher l'Allemand à son club de toujours, le Borussia Mönchengladbach. Après avoir signé un nouveau contrat en 2017, l'Allemand a vu sa clause libératoire passer à 180 millions d'euros, pas de quoi décourager les géants européens.