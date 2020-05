Zapata pense déjà à un retour à l'América de Cali

Duvan Zapata est devenu l'un des attaquants les plus importants de la Serie A. L'attaquant est une star de l'Atalanta Bergame, qui réalisait une saison incroyable avant l'arrêt du football.

Le joueur colombien a fait ses preuves à l'América de Cali au début de sa carrière avant de rejoindre l'Argentine. Et celui-ci ne cache pas son envie de porter de nouveau les couleurs de son ancien club à l'avenir.

"Je pense toujours au jour où j'y retournerai, ce qui se passera, mais il faut laisser le temps se faire", a confié l'international colombien dans un direct Instagram avec Adrian Ramos.

"On dit qu'on veut revenir, être un joueur principal, réaliser des choses importantes... Je veux revenir, et me battre pour gagner des titres", a lâché l'ancien joueur de Cali.

Cependant, le joueur ne reviendra pas pour l'instant, et il lui reste du temps pour briller en Europe avant de faire un retour en Colombie. Celui-ci serait d'ailleurs sur les petits papiers de l'Inter et de la Juve.