La confiance aveugle de Bernardo Silva en ses coéquipiers

Après quelques saisons sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League. Le joueur s'est confié sur son entente avec ses coéquipiers pour le 'Manchester Evening News'.

"Il y a des matches lors desquels tu as plus de confiance que d'autres. Je pense toujours : 'Bernardo, si un joueur tu n'es pas sur et que tu as peur, regarde autour de toi'", explique-t-il.

"Dans le tunnel des vestiaires, quand nous entrons sur le terrain, je tourne la tête et je vois Laporte, Ederson, Fernandinho, Kévin, Silva, Kun... Et donc je me demande de quoi je peux avoir peur", ajoute le Portugais.

Le joueur portugais est fier de pouvoir partager un vestiaire avec certains des meilleurs joueurs : "C'est le bon côté d'avoir des coéquipiers aussi bons."