La consécration de Dest

Dans le football actuel, le destin est parfois très capricieux. Il a fallu que Sergi Roberto se blesse pour que Koeman se rende compte qu'il a un remplaçant de qualité sur le côté droit.

Sergiño Dest, qui était en rotation avec son coéquipier, a pris sa place à Kiev contre le Dinamo et n'aurait pas pu faire mieux. Il a marqué son premier but en tant que Blaugrana sur l'ouverture du score.

L'Américain a joué 90 minutes et il convient de noter ses hauts et ses bas. Il était bien en place à l'arrière et quand il fallait attaquer, l'équipe pouvait compter sur lui.

Le journal 'AS' souligne que Dest a brillé en Ligue des champions et que cela lui a ouvert la porte de la titularisation, ce dont il doit profiter jusqu'au retour de Sergi Roberto.

On rappelle que l'Espagnol a subi une rupture du recto fémoral de la cuisse droite et qu'il sera absent deux mois, il ne jouera donc pas avant 2021.

Reste à voir si l'ancien joueur de l'Ajax réussir à faire oublier son coéquipier, indispensable à Koeman jusqu'à présent. Le Hollandais a trouvé un ailier droit tranchant qui lui rappelle Dani Alves.