La Copa Libertadores et la Sudamericana auront aussi droit aux cinq changements

En septembre, les compétitions de clubs entre pays sud-américains feront leur retour. En effet, la Copa Libertadores et la Sudamericana reviendront éblouir les supporters.

Pour faire face aux problèmes que pourraient avoir les clubs à cause d'un calendrier très serré, la CONMEBOL a également décidé d'introduire de nouvelles normes comme l'a fait l'UEFA.

La principale concerne les remplacements. Désormais chaque club pourra en effectuer cinq par match.

Il y aura aussi du changement en ce qui concerne les listes des joueurs inscrits dans une compétition. Alors qu'avant il n'était possible de faire que deux changements, il sera maintenant possible d'en réaliser cinq jusqu'en huitièmes de finale, trois en quarts et en demis et aucun entre les demis et la finale.

Enfin, un joueur pourra disputer la même compétition avec plus de deux clubs en cas de transfert au cours de la saison.