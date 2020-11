La Côte d'Ivoire tenu en échec à Madagascar, le Ghana surpris face au Soudan

La suite de la 4e journée des qualifications pour la CAN 2022, qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, avait lieu aujourd'hui.

Tous deux à égalité en tête du groupe K avec 6 points chacun, Madagascar et la Côte d'Ivoire avaient la possibilité de prendre seul la première place aujourd'hui. Après leur victoire à domicile face aux Malgaches la semaine dernière, les Éléphants ont dû se contenter d'un nul cette fois. L'ouverture du score de Kessié sur penalty (15e) n'aura pas suffi et les Zébus sont revenus dans le match grâce à Amada (51e). Le score final en restera là (1-1).

Dans le groupe C, un match entre le Soudan et le Ghana avaient lieu. Si les Black Stars n'avaient besoin que d'un nul pour se qualifier, ils ont longtemps cru leur objectif atteint, mais c'était sans compter sur la détermination des Soudanais. À la 90e+2, Rahman a permis aux siens de l'emporter face au Ghana (1-0).

Dans le groupe L, le Lesotho et le Bénin se séparent sur un nul (0-0) en attendant le second match du groupe, Sierra Leone-Nigeria. Le Bénin possède le même nombre de points (7) que le Nigeria, qui est leader du groupe malgré un match en moins.

Enfin, dans le groupe F, le Rwanda et le Cap-Vert ont également partagé les points sur un 0-0 et occupent la 3e et 4e place du groupe derrierre le Cameroun et Mozambique.