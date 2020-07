La Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera du 21 novembre au 18 décembre

Nous connaissons les dates de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce mercredi, la FIFA a publié le calendrier du mondial 2022, la compétition se déroulera à partir du 21 novembre.

Le 18 décembre, le Lusail Stadium, ayant une capacité de 80 000 places, accueillera les finalistes.

Malgré certaines réticences et contestations concernant le lieu et la date du mondial 2022, la FIFA n'a pas abdiqué et a maintenu la compétition.

La phase de groupes prendra fin le 2 décembre afin de laisser place aux huitièmes de finale, du 3 décembre au 6 décembre.

Les quarts de finale se disputeront du 9 au 10 décembre, accompagnés de deux jours de repos. Les demi-finales se joueront du 13 au 14 décembre.

Actuellement, le Qatar est la seule équipe a être qualifiée dans cette compétiton qui aura lieu pour la première fois, au milieu de la saison.