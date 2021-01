"La Coupe est le chemin le plus court vers un titre"

Après une qualification difficile contre le Cornella, le FC Barcelone affrontera le Rayo Vallecano (seconde division) en huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

"Le Rayo est une équipe d'une catégorie inférieure mais c'est une équipe habituée de la Liga. Nous jouons face à un adversaire compliqué, sur un terrain difficile et nous devrons être concentrés. (...) Nous voulons un résultat favorable mais il faut travailler et mettre de l'intensité. Le plus important, c'est de se qualifier. Si ça doit être avec prolongations, ce sera avec prolongations, mais j'espère que non", a expliqué l'entraîneur du Barça.

"Il faut être réaliste, l'Atlético Madrid a de l'avance et va avoir du repos. Ce sera compliqué en Liga mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous jouons la Coupe pour la gagner et je veux voir cette mentalité demain", a assuré Ronald Koeman face aux journalistes.

"Je ne crois pas que ce soit plus simple de la gagner parce qu'il n'y a plus l'Atlético Madrid ou le Real Madrid, parce qu'il y a d'autres équipes compliquées. C'est un avantage pour eux parce qu'ils auront du repos, mais je préfère jouer tous les trois jours parce que je peux dire que je joue les trois compétitions", a-t-il ajouté sur les possibilités de gagner la Coupe du Roi.

L'entraîneur néerlandais a évoqué le retour de Leo Messi dans son groupe : "Leo a très envie de jouer. C'est un gagnant et il veut jouer tous les matchs. Demain, nous aurons la causerie et je donnerai la composition quand nous arriverons à Madrid. Il faut attendre demain. (...) Il a eu des douleurs mais maintenant il va bien et il est motivé, en forme et sans gène. Pour gagner, nous avons de besoin de Messi à son meilleur niveau."