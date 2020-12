"La course au titre ? Nous ne sommes qu'un poney, pas un cheval"

Avec un point pris à Stamford Bridge, Tottenham est de retour en tête de la Premier League, mais José Mourinho préfère ne pas mettre de pression sur ses joueurs pour l'instant.

"Nous ne sommes même pas dans la course. Nous ne sommes pas un cheval, nous sommes un poney", a lâché l'entraîneur portugais après le match nul contre les Blues de Frank Lampard.

"Je suis très heureux de la situation et heureux de mon staff. (...) Je suis heureux du travail de mes gars, de mon équipe et de la mentalité en venant ici à Stamford Bridge. Nous prenons un point, nous sommes en tête du championnat et nous ne sommes pas contents. C'est fantastique, il y a un changement total de mentalité et personnalité", a ajouté l'entraîneur portugais.

Mourinho a aussi évoqué la première titularisation de Joe Rodon : "Je suis très heureux du travail de Joe. Peut-être qu'un mois du salaire de Thiago Silva paie la totalité du salaire annuel de Joe. Avant Joe jouait pour Swansea, et Thiago Silva a été pendant très longtemps l'un des meilleurs défenseurs du monde. Je suis satisfait."